Бабушки из Бураново жертвуют здоровьем, чтобы построить дом милосердия

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-05T17:55:45+03:00

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Один из самых милых коллективов за все время существования конкурса «Евровидение» вновь взялись за стройку. Бабушки из Бураново (в прошлом – «Бурановские бабушки») теперь возводят в родном селе дом милосердия. Стройка идет тяжело, а учреждение так необходимо местным жителям.

- У меня дочь живет в Германии. Пробовала к ней переехать, но, понимаете, не могу там жить. Бывает, стою на улице, услышу знакомые слоги и рвусь, думая, что услышу русскую речь. Но нет, ничего подобного, опять немецкий. Не могу я там жить, - говорит первая жительница будущего дома милосердия стала Фаина Исмагиловна.

Но стройка идет тяжело. Если храм они смогли возвести на гонорары от своих концертов, то сейчас в силу возраста им тяжело постоянно гастролировать. Бывают только иногда концерты и то, недалеко от родного села. Как сообщает телеканал «Спас», в основном деньги жертвую пенсионеры. Но бабушки не унывают и чем могут, помогают «второму ребенку».

Вся информация о том, как помочь бабушкам в этом непростом деле, размещена в группе.

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ПОКА НЕ ПОЗДНО. БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ.Знаменитые Бурановские бабушки из Удмуртии взялись за строительство дома Милосердия для одиноких пожилых людей. Это уже не первое их доброе дело. После возвращения с Евровидения, где 5 лет назад они заняли почетное 2 место - бабушки на сбережения от концертов - построили Храм в родном селе Бураново. Месяц назад рядом с храмом залили фундамент теперь для нового объекта. И привезли стройматериалы для первого этажа. На большее денег пока нет. Между тем Дом Милосердия очень нужен. Ранее в селе был приют для одиноких пожилых людей при районной больнице. Сейчас же одиноким бабушкам и дедушкам податься некуда. Вы можете оказать посильную помощь бабушкам из Бураново перечислив пожертвование на карту Сбербанка 2202 2005 9610 8926 (Зоя Андрияновна)

ИСТОЧНИК KP.RU