2019-06-05T18:37:43+03:00
Общество

Власти просят жителей Ижевска с пониманием отнестись к отключениям горячей воды

С помощью гидравлических испытаний выявляют слабые места коммуникаций
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Власти Ижевска обратились к жителям города. Они просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб. В частности, к гидравлическим испытаниям, когда идет проверка труб на плотность и прочность.

- Это ежегодная обязательная диагностическая процедура, необходимая для своевременного выявления и устранения «слабых» мест в системе теплоснабжения, - говорится в официальном обращении.

Как мы все понимаем, на этот момент горячую воду в домах отключают, что вызывает немалое недовольство. Кстати, мы подготовили лайфхаки о том, где найти кипяточек.

- Специалисты компании «Удмуртские коммунальные системы» работают в двух-трехсменном режиме. На некоторых участках ремонта работы вынужденно продолжаются до позднего вечера - все действия специалистов направлены на скорейшее устранение повреждений трубопроводов, - рассказывают в администрации.

Специалисты приступили уже к 9 этапу испытаний. А это значит, что без горячей воды до 17 июня останутся следующие адреса:

Герцена 6;

Индустриальная 6, 12, 14;

Куйбышева 1а;

Ленина 87, 87а, 87б, 93, 98, 98а, 100, 102, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 134, 136; Михайлова 8, 9;

Парковая 4а, 4б, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

пер. Профсоюзный 21;

Рылеева 1а;

Совхозная 1а, 3, 5, 9, 11;

Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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