Закон о запрете «наливаек» могут принять до конца года

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-05T15:24:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже до конца года Госдума России может принять законопроект, который позволит регионам регулировать продажу алкоголя в заведениях. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев. Напомним, что эта инициатива была разработана госсоветом Удмуртии.

- Готовится вариант, который учтет все аспекты. Например, прописаны критерии исключения. Чтобы легальные рестораны и магазины, которые имеют лицензии, не пострадали, - сообщил Андрей Исаев.

Напомним, что сегодня региональные власти не имеют права на введение ограничений времени, места и условий розничной торговли в заведениях общественного питания. Этой ситуацией пользуются многочисленные недобросовестные бизнесмены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Удмуртия поддержала повышения возраста продажи алкоголя до 21 года. Что еще будет делаться для борьбы с «наливайками».

ИСТОЧНИК KP.RU