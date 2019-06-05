2019-06-05T15:24:10+03:00
Общество

Закон о запрете «наливаек» могут принять до конца года

Законодательную инициативу разработал госсовет Удмуртии
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Уже до конца года Госдума России может принять законопроект, который позволит регионам регулировать продажу алкоголя в заведениях. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Андрей Исаев. Напомним, что эта инициатива была разработана госсоветом Удмуртии.

- Готовится вариант, который учтет все аспекты. Например, прописаны критерии исключения. Чтобы легальные рестораны и магазины, которые имеют лицензии, не пострадали, - сообщил Андрей Исаев.

Напомним, что сегодня региональные власти не имеют права на введение ограничений времени, места и условий розничной торговли в заведениях общественного питания. Этой ситуацией пользуются многочисленные недобросовестные бизнесмены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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