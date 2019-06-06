2019-06-06T06:08:14+03:00
Общество

Фотографии ночной грозы в Ижевске, от которых захватывает дух

Будет ли повторение?
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)
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Ночь 6 июня в Ижевске запомнится еще на пару дней. Виной тому – сильная гроза, которая обрушилась на город.

- На Молодежке так [тряхнуло], аж проснулся три раза, - написал Никита.

- В Строителе тоже засверкало, можно уже эвакуировать?, - прокомментировала Рузанна.

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

Молнии удалось заснять фотографу Алексею Сычеву.

- Было несколько исключительно мощных разрядов в непосредственной близости. Бабахнуло просто шикарно после них. Разряды были слишком мощные, настолько, что снимки сильно пересвечены местами, а вокруг было как днем светло в момент удара, - написал Алексей.

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

Судя по предварительному прогнозу, 6 июня в Ижевске будет небольшой дождь и до +23 градусов. До конца недели больше не ожидается осадков. И к воскресенью, 9 июня, будет до +28 градусов.

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

Фото: Алексей Сычев (vk.com/aleksey_sychev)

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Власти Ижевска обратились к жителям города с просьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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