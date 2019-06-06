2019-06-06T07:58:23+03:00
Происшествия

Дебошира из Удмуртии принудительно отправили в Иркутскую область

Добровольно он не являлся на судебные заседания
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Мужчину из Удмуртии, который дебоширил в поезде, принудительно доставили в Иркутскую область. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, житель Вавожского района, когда возвращался с вахты, начал пить в поезде.

- Сотрудники транспортной полиции предупредили 34-летнего мужчину о запрете распития алкоголя, и о грозящей административной ответственности. Он не только не прислушался к совету, но в ответ начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, пытался завязать драку, - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело. И на первое судебное заседание он не явился. В результате суд вынес постановление о принудительном приводе, который исполнили сотрудники УФССП России по республике.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Стоит ли жителям Удмуртии бояться появления комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Соревнования по триатлону пройдут в Ижевске
5 причин посетить детскую акваторию здоровья КИТБУ в Ижевске
Из-за реконструкции теплосети в Ижевске перекроют одну из улиц
Стоит ли жителям Удмуртии бояться появления комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности
В Ижевске открывается лодочная станция
Фотографии ночной грозы в Ижевске, от которых захватывает дух
Власти просят жителей Ижевска с пониманием отнестись к отключениям горячей воды
Бабушки из Бураново жертвуют здоровьем, чтобы построить дом милосердия
Алина Загитова продолжает покорять Японию
Уже окончательно: на набережную Ижевска частично запретили въезд
Жара вернется в Ижевск к концу недели
Закон о запрете «наливаек» могут принять до конца года
Tele2 проводит первый в России масштабный турнир по мобильному киберспорту
Две девочки смогли выследить развратника из Удмуртии
Призы за рассказ о банке: дети из Удмуртии могут выиграть сертификат в KIDO-парк
В Удмуртии проведут общественные слушания по строительству завода по переработке опасных отходов
В Ижевске жители сами восстановили родник, который сломали вандалы
«Мои пятеро детей не рассказывают, что они дети министра»: откровения министра соцполитики Удмуртии
В Удмуртии ищут жителей, которые пострадали от туристического агентства
Изменится расписание пригородного поезда сообщением Ижевск-Нижнекамск
Житель Удмуртии обвиняется в убийстве
Четыре вуза Удмуртии вошли в Национальный рейтинг университетов
Суд вынес приговор мошеннику из Ижевска, который обманул 29 человек
За долги у ижевчанина изъяли машину
В Ижевске вырос спрос на водонагреватели
Борьба с борщевиком набирает обороты в Ижевске
В Ижевске три лицея стали участниками пилотного проекта РАН