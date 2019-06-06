Дебошира из Удмуртии принудительно отправили в Иркутскую область

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-06T07:58:23+03:00

Добровольно он не являлся на судебные заседания

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Мужчину из Удмуртии, который дебоширил в поезде, принудительно доставили в Иркутскую область. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, житель Вавожского района, когда возвращался с вахты, начал пить в поезде.

- Сотрудники транспортной полиции предупредили 34-летнего мужчину о запрете распития алкоголя, и о грозящей административной ответственности. Он не только не прислушался к совету, но в ответ начал вести себя агрессивно, выражаться нецензурной бранью, пытался завязать драку, - сообщили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело. И на первое судебное заседание он не явился. В результате суд вынес постановление о принудительном приводе, который исполнили сотрудники УФССП России по республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU