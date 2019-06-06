Стоит ли жителям Удмуртии бояться появления комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности

СЕГОДНЯ 07:13 2019-06-06T07:13:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Все больше беспокойства вызывает среди жителей появление в Камбарке (Удмуртия) комплекса по переработке отходов первого и второго классов опасности. Ситуацию прокомментировал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии.

- Я как специалист в сфере экологии скажу главное: прежде чем утвердят окончательные решения, будет предпринят весь комплекс жёстких мер с целью обеспечения безопасности объекта, в том числе по получению всех необходимых для этого лицензий, - сказал Денис Удалов.

Он напомнил, что в Камбарке уже проводили уничтожение химического оружия и вопрос безопасности всегда был в числе приоритетов. Например, регулярно проводились замеры, анализировали пробы воздуха и воды.

- Всесторонние меры обеспечения безопасности предусмотрены и при транспортировке отходов. Отходы будут перевозиться в специальных защищённых ёмкостях, исключающих коррозию и протекание. Эти работы тоже будут производиться под постоянным контролем специалистов, - рассказал министр.

Напомним, что производственно- технический комплексу по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов должен появиться в Удмуртии в 2023 году. Будут ли перед этим публичные слушания? И как прокомментировал ситуацию председатель правительства Удмуртии?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Появились новости на счет открытия лодочной станции в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU