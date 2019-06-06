2019-06-06T08:42:31+03:00
Общество

Из-за реконструкции теплосети в Ижевске перекроют одну из улиц

Ограничения будут действовать с 8 по 9 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске в связи с реконструкцией теплосети перекроют улицу Коммунаров. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- 8 июня с 20:00 до 9 июня 08:00 будет закрыто движение по улице Коммунаров – в районе пожарной части №2 (Коммунаров, 323). На этом участке заменят трубопроводы, расположенные под автодорогой, - сообщает пресс-служба.

Прошлая зима показала, что трубопровод находится в очень плохом состоянии и давала сбои. Проблему может решить только полная перекладка труб. Всего на этом участке поменяют 1,6 км изношенных труб.

После работ дорожное полотно будет восстановлено.

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- Власти Ижевска обратились к жителям города. Они просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб. В частности, к гидравлическим испытаниям, когда идет проверка труб на плотность и прочность (продолжение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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