Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Ижевске
В Ижевске ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Задержан ранее судимый 41-летний ижевчанин, который в своей квартире организовал наркопритон. С марта по май 2019 года предоставлял жилище знакомым для потребления наркотиков. В ходе обыска была обнаружена посуда и вещества, которые использовали для приготовления наркотиков, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Также подозреваемого привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача, мужчину поместили в спецприемник УМВД России по Ижевску.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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