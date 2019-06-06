Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-06T10:42:47+03:00

В квартиру приходили для употребления наркотиков

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В Ижевске ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Задержан ранее судимый 41-летний ижевчанин, который в своей квартире организовал наркопритон. С марта по май 2019 года предоставлял жилище знакомым для потребления наркотиков. В ходе обыска была обнаружена посуда и вещества, которые использовали для приготовления наркотиков, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Также подозреваемого привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача, мужчину поместили в спецприемник УМВД России по Ижевску.

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ИСТОЧНИК KP.RU