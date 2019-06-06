2019-06-06T16:25:02+03:00
Общество

Мастер из Удмуртии делает из автозапчастей настоящие шедевры!

Около его мастерской поселились инопланетяне и припарковался автомобиль из фильма «Безумный Макс»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)
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В Глазове (Удмуртия) живет действительно мастер на все руки! Николай Луговской делает из автозапчастей настоящие произведения искусства.

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

- Наверняка большинство автолюбителей многие из них опознают, а может, и сами загорятся подобной идеей? Вы только гляньте, какие чудеса можно делать своими руками буквально из бросового материала, подлежащего сдаче в утиль, - подписали фотографии.

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Около его мастерской уже поселились инопланетяне, Дровосек, есть мотоцикл и даже автомобиль, как из фильма «Безумный Макс» (16+).

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

Фото: Ирина Хлыбова (Шереметьева)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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