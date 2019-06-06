СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-06T12:18:29+03:00

Соревнования проходили с 31 мая по 4 июня

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Следж-хоккеисты из Удмуртии в составе сборной России выиграли Кубок континента. Об этом сообщает портал «Можга сегодня».

Соревнования проходили в Сочи с 31 мая по 4 июня. В сборной России играли четверо спортсменов из Удмуртии.

Команда «Россия-1» выиграла три матча и не пропустила ни одной шайбы. Второе место заняла команда «Россия-2», на третьем месте сборная Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU