В Ижевске адвокат вымогал 10 миллионов рублей за успешное решение дел
В Ижевске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, он под различными предлогами выманивал у клиента 10 миллионов рублей. По его словам, эти деньги пошли бы на взятки судьям и сотрудникам органов внутренних дел.
- За это они якобы вынесли бы решение в его пользу, а также прекратили уголовное дело, которое находится в производстве следователя полиции, - сообщили в пресс-службе.
Когда адвокату передавали первую часть взятки (1 миллион рублей), его задержали с поличным сотрудник ФСБ. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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