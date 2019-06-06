10 судебных заседаний и 24 тома уголовного дела: в Ижевске продолжается суд над инсценировщиками ДТП

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-06T16:22:27+03:00

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В Ижевске продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении группы мужчин, которые с целью получения компенсации инсценировали ДТП. Об этом сообщает специалист по обеспечению взаимодействия со СМИ Первомайского районного суда Ижевска Ольга Порцева.

- В 2017 году четверо мужчин устраивали ДТП, привлекали разных людей и меняли машины. Также предлагали знакомому инспектору ДПС деньги, чтобы принять участие в хищении сумм страховых компаний, - сообщает специалист.

Всего за время мошенничеств мужчины украли у страховых компаний более миллиона рублей.

Судебное следствие по уголовному делу началось 13 марта 2019 года, за это время состоялось 10 заседаний. Допрошены десятки свидетелей, материалы дела составляют 24 тома.

При этом подсудимые признают себя виновными только частично.

Ижевск, 2016 год. Два друга открыли автосервис на Армейской. Из гаража сделали приличное помещение, где помогали практически в любом виде ремонта. Не сказать, что дела пошли плохо, но примерно в феврале 2017 года решили устроить себе дополнительные заработки. Подробности дела на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU