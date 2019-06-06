В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-06T17:20:12+03:00

Это будет касаться нарушений регионального законодательства

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В Удмуртии могут ввести скидку 50% на штрафы за административные правонарушения, по аналогии со штрафами от ГИБДД. Как сообщает пресс-служба госсовета республики, такую инициативу предлагают рассмотреть на ближайшей сессии 24 июня.

- Возможность оплаты штрафов в течение определенного времени в размере половины суммы наложенного административного взыскания позволит увеличить собираемость штрафов и уменьшить количество обжалования постановлений, - сообщает пресс-служба.

По словам начальника Управления муниципальной милиции администрации Ижевска, льготы по административным штрафам будет правильным решением.

- И тогда, в частности, штраф за парковку автомобиля на газонах граждане смогут оплатить в размере 1000 рублей, а не 2000, - приводит его слова пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU