2019-06-06T17:20:12+03:00
Общество

В Удмуртии могут ввести скидку 50% на административные штрафы

Это будет касаться нарушений регионального законодательства
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии могут ввести скидку 50% на штрафы за административные правонарушения, по аналогии со штрафами от ГИБДД. Как сообщает пресс-служба госсовета республики, такую инициативу предлагают рассмотреть на ближайшей сессии 24 июня.

- Возможность оплаты штрафов в течение определенного времени в размере половины суммы наложенного административного взыскания позволит увеличить собираемость штрафов и уменьшить количество обжалования постановлений, - сообщает пресс-служба.

По словам начальника Управления муниципальной милиции администрации Ижевска, льготы по административным штрафам будет правильным решением.

- И тогда, в частности, штраф за парковку автомобиля на газонах граждане смогут оплатить в размере 1000 рублей, а не 2000, - приводит его слова пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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