Имя Анатолия Мамонтова присвоили ансамблю «Италмас» в Удмуртии
В Удмуртии ансамблю песни и танца «Италмас» присвоили имя Анатолия Мамонтова. Об этом сообщает пресс-служба республиканской государственной филармонии.
- За это время он сумел создать индивидуальный стиль исполнения произведений удмуртского народного искусства, при нем ансамбль прославился – без преувеличения – на весь мир, -сообщает пресс-служба.
Анатолий Мамонтов руководил ансамблем более 50 лет. Его не стало 23 апреля. Анатолию было 82 года. 10 июня артисты ансамбля навестят его могилу на Южном кладбище.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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