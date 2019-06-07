Еще два новых автобуса появится на улицах Ижевска

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-07T06:58:14+03:00

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В Ижевске ко Дню города на улицах появится еще два новых автобуса Volgabus. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

- Один из автобусов будет среднего класса, он будет ездить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком. 10-метровый полунизкопольный в скором времени выйдет на маршрут №23. Второй автобус, 12-метровый, будет ездить по маршруту №22. Этот маршрут, наиболее востребованный у ижевчан, - сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Фото: пресс-служба АО "ИПОПАТ"

Оба автобуса будут характерного для Ижевска желтого цвета.

Напомним, весной 2019 года ижевчане впервые тестировали новый автобус. После удовлетворительной оценки со стороны водителей, технических специалистов и пассажиров, руководство ИПОПАТ готово рассматривать данного поставщика при проведении закупки большой партии автобусов для ижевских маршрутов. Обновление запланировано на 3 квартал этого года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Тем временем цены на бензин в Ижевске продолжают расти.

- Кажется, это действительно стоящая инициатива от депутатов госсовета Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU