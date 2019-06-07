Еще два новых автобуса появится на улицах Ижевска
В Ижевске ко Дню города на улицах появится еще два новых автобуса Volgabus. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
- Один из автобусов будет среднего класса, он будет ездить по маршрутам с небольшим пассажиропотоком. 10-метровый полунизкопольный в скором времени выйдет на маршрут №23. Второй автобус, 12-метровый, будет ездить по маршруту №22. Этот маршрут, наиболее востребованный у ижевчан, - сообщает пресс-служба ИПОПАТ.
Фото: пресс-служба АО "ИПОПАТ"
Оба автобуса будут характерного для Ижевска желтого цвета.
Напомним, весной 2019 года ижевчане впервые тестировали новый автобус. После удовлетворительной оценки со стороны водителей, технических специалистов и пассажиров, руководство ИПОПАТ готово рассматривать данного поставщика при проведении закупки большой партии автобусов для ижевских маршрутов. Обновление запланировано на 3 квартал этого года.
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- Тем временем цены на бензин в Ижевске продолжают расти.
- Кажется, это действительно стоящая инициатива от депутатов госсовета Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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