2019-06-07T08:47:53+03:00
Общество

Требования дизайн-кода к точкам, которые находятся не в центре Ижевска, будут мягче

Обновить вывески нужно до 30 июня
Дарья ПОРСЕВАОльга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: Константинова ОльгаФото: Константинова Ольга
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В Ижевске требования по дизайн-коду к точкам, которые находятся не в центе, будут мягче. Об этом журналистам рассказал замначальника управления архитектуры администрации города Сергей Ларионов.

- В периферийной части можно размещать гораздо большую номенклатуру информационных конструкций, которые есть в перечне. Я скажу про световые короба, про светящиеся консоли. Говоря о том, что требования к вывескам в периферийной части меньше, чем в центральной. Я не имею в виду, что там можно делать все, что угодно. Естественно, есть особые ограничения по высоте, по длине, по ширине, - рассказал замначальника.

По словам Сергея Ларионова, будет примерно тот же формат работы, что и с центральным квадратом сегодня. Пройдут рейды с муниципальной милицией и привлечение к ответственности нарушителей, которых зафиксирует рейд. Все то же самое, что происходит сегодня в центральном квадрате, распространится на всю территорию Ижевска.

Так, с начала 2019 года в центральном квадрате сотрудники Управления муниципальной милиции в отношении нарушителей составили 195 протоколов об административной ответственности. 113 лиц привлекли к административной ответственности, из них 89 нарушителей получили предупреждения, а административный штраф – 24. По итогам проведенных рейдов 132 нарушения устранили, то есть демонтировали или привели в соответствие.

Сумма штрафов превысила 300 тыс. рублей, а самым частным нарушением стало перекрытие архитектурных элементов.

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Когда в Ижевске начнет работать дизайн-код?.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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