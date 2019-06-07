Требования дизайн-кода к точкам, которые находятся не в центре Ижевска, будут мягче
В Ижевске требования по дизайн-коду к точкам, которые находятся не в центе, будут мягче. Об этом журналистам рассказал замначальника управления архитектуры администрации города Сергей Ларионов.
- В периферийной части можно размещать гораздо большую номенклатуру информационных конструкций, которые есть в перечне. Я скажу про световые короба, про светящиеся консоли. Говоря о том, что требования к вывескам в периферийной части меньше, чем в центральной. Я не имею в виду, что там можно делать все, что угодно. Естественно, есть особые ограничения по высоте, по длине, по ширине, - рассказал замначальника.
По словам Сергея Ларионова, будет примерно тот же формат работы, что и с центральным квадратом сегодня. Пройдут рейды с муниципальной милицией и привлечение к ответственности нарушителей, которых зафиксирует рейд. Все то же самое, что происходит сегодня в центральном квадрате, распространится на всю территорию Ижевска.
Так, с начала 2019 года в центральном квадрате сотрудники Управления муниципальной милиции в отношении нарушителей составили 195 протоколов об административной ответственности. 113 лиц привлекли к административной ответственности, из них 89 нарушителей получили предупреждения, а административный штраф – 24. По итогам проведенных рейдов 132 нарушения устранили, то есть демонтировали или привели в соответствие.
Сумма штрафов превысила 300 тыс. рублей, а самым частным нарушением стало перекрытие архитектурных элементов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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