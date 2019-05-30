Ремонтом 12 фасадов займутся в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-30T11:03:28+03:00

Они уже сменили вывески в соответствии с дизайн-кодом

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В Ижевске отремонтируют 12 фасадов, где уже сменили вывески в соответствии с дизайн-кодом. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6) (12+).

- 12 фасадов, где уже привели в соответствие вывески, мы начинаем в этом году ремонтировать. Это 10 домов по улице Пушкинской, один дом по улице Советской и еще один по Лихвинцева. Правда в том, что у нас с жутком состоянии фасады. Но мы изначально говорили о том, что сначала приводим в порядок вывески, потом уже ремонтируем фасады, - рассказал глава региона.

Напомним, власти придумали, как отремонтировать фасады домов, чтобы быстрее внедрить дизайн-код в Ижевске.

Также что Александр Бречалов рассказал про введение дизайн-кода в Ижевске, слушайте в нашем эфире с шестой минуты.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о нелепости вывесок в Ижевске, сроках окончания строительства 50-метрового бассейна и возможности записаться к врачу не по месту жительства 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU