Прокуратура Удмуртии проверяет информацию о закрытии детского дома в Сарапуле

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-07T15:56:30+03:00

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Прокуратура Удмуртии проводит проверку информации, касающейся предстоящего закрытия Сарапульского детского дома, судьба которого до сих пор остается не решенной. Напомним, в апреле 2019 года Администрация города подняла вопрос о реорганизации учреждения и превращении его в детский сад, на что весьма остро отреагировала общественность. Сотрудники детского дома с решением не согласны и пытаются оспаривать его на всех инстанциях.

- Прокуратура начала проверку по сообщениям в средствах массовой информации о том, что в Сарапуле произошло закрытие детского дома, - прокомментировала Олеся Федчишина, старший помощник прокурора Удмуртии. - Есть нарушения или нет, можно будет сказать только по итогам проверки.

В конце мая Министерство образования провело рабочее совещание с участием представителей Администрации Сарапула и Сарапульского детского дома.

- По итогам комиссии было приятно заключение о том, что инициативу Администрации Сарапула присоединении детского дома к детскому саду следует поддержать, - рассказала директор детдома Василиса Хлопушина. – Вторым шагом должно выйти постановление Администрации города Сарапула.

Также, со словам Василисы Хлопушиной, вопрос поднимался на заседании городской Думы, состоявшемся 30 мая, однако к определенному заключению депутаты не пришли. Как сообщают СМИ города Сарапула, за предложение о приостановке процедуры закрытия детского дома проголосовали всего четыре депутата, один выступил против, а остальные воздержались.

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ИСТОЧНИК KP.RU