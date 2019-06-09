2019-06-09T11:05:56+03:00
Общество

Несколько домов в Ижевске останутся без холодной воды

Специалисты проверят на прочность трубопроводы тепловых магистралей
Эльмира Миргалимова
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10 июня отключать холодное водоснабжение в некоторых домах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работы будет вести МУП г. Ижевска «Ижводоканал».

В связи с отключением водопровода Д-100мм (ремонт задвижек) будет отключено водоснабжение по адресам: ул. Баранова, дом №№ 81а, 49, 47, 45, гор. Строителей, дом №№ 57, 58, 60, 61, 54, 53, 61а. Работы завершатся в 22:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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