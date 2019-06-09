Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева пошутила о новом варианте показательного номера

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-09T13:14:31+03:00

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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в своем Twitter-аккаунте пошутила о новом варианте показательного номера. В прошлом сезоне спортсменка представила номер, где она выступила в образе стюардессы. И, под песню Бритни Спирс Toxic, она исполнила стриптиз. Этот номер шокировал общественность.

На этом Лиза останавливаться не стала и опубликовала видео на своей странице в Twitter, где она танцует под музыку из фильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи. Она написала, что собирается улучшить свои танцевальные навыки и перейти сразу от образа стюардессы к образу пилота ковра-самолета.

Елизавета Туктамышева нормально относится к злостным комментариям. Более того, она сама не раз признавалась в том, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

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ИСТОЧНИК KP.RU