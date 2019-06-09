2019-06-09T13:14:31+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева пошутила о новом варианте показательного номера

Пост-шутку спортсменка опубликовала в своем Twitter-аккаунте
Эльмира Миргалимова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в своем Twitter-аккаунте пошутила о новом варианте показательного номера. В прошлом сезоне спортсменка представила номер, где она выступила в образе стюардессы. И, под песню Бритни Спирс Toxic, она исполнила стриптиз. Этот номер шокировал общественность.

На этом Лиза останавливаться не стала и опубликовала видео на своей странице в Twitter, где она танцует под музыку из фильма «Аладдин» режиссера Гая Ричи. Она написала, что собирается улучшить свои танцевальные навыки и перейти сразу от образа стюардессы к образу пилота ковра-самолета.

Елизавета Туктамышева нормально относится к злостным комментариям. Более того, она сама не раз признавалась в том, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники известных телепроектов выступят на Дне города в Ижевске
Какие они: образцовые детские сады Ижевска?
Несколько домов в Ижевске останутся без холодной воды
На Ижевском оружейном заводе планируют создать высокотехнологичный проект
Олимпийский день пройдет в Ижевске
Проезд по Камскому мосту в Удмуртии опять подорожает
Салют на День города в Ижевске можно будет посмотреть с теплохода
На фан-зоне в Ижевске покажут матч Россия-Сан-Марино
Злоумышленник в Ижевске похитил велосипед за 100 тысяч рублей
На подъезде к Удмуртии начали ремонт дороги
С 1 июня 2019 года в Удмуртии начали работать 13 новых комплексов автофиксации нарушений
Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии
В День города ижевчан поздравят знаменитые артисты из Удмуртии
Спортсменка из Удмуртии завоевала серебро на Кубке России по стрельбе
В 2019 году в Ижевске установят четыре новых светофора
Численность населения Удмуртии продолжает уменьшаться
Двое жителей Удмуртии незаконно охотились на лосей
От укусов клещей в Ижевске пострадало более 5 тысяч человек
Полиция задержала в Ижевске мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком
В Ижевске задержали молодого человека, собиравшегося сбывать наркотики
Прокуратура Удмуртии проверяет информацию о закрытии детского дома в Сарапуле
«Тебе, Россия, посвящается!»: «Большой хоровой собор» пройдет в Ижевске
Как ижевчанам выиграть билеты на Главное приключение года – НАШЕСТВИЕ?
Глава Ижевска прокомментировал создание пешеходной зоны на набережной пруда
Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовила в эфире японского телешоу
Мужчине из Удмуртии, который предлагал взятку сотруднику ГИБДД, грозит штраф до 1,5 млн рублей