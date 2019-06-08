Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии
Чемпионка мира Алина Загитова опубликовала видео репетиции нового показательного номера под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad guy».
На видео, опубликованном в инстаграме, фигуристка исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.
- Даже по такому маленькому кусочку ясно, что это будет бомба, - пишут поклонники в комментариях.
В фан-группе Алины сообщили, что чемпионка уже откатала новую показательную программу в одном из шоу в Японии «Fantasy On Ice 2019» в городе Кобе.
Напомним, из-за выбранной песни разгорелся скандал между поклонниками Евгении Медведевой и хореографом команды Этери Тутберидзе (продолжение).
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Чемпионка мира Алина Загитова репетирует новую показательную программу .
ИСТОЧНИК KP.RU
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