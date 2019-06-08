2019-06-08T12:01:43+03:00
Общество

Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии

Она опубликовала видео репетиции номера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz/Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz/
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Чемпионка мира Алина Загитова опубликовала видео репетиции нового показательного номера под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad guy».

На видео, опубликованном в инстаграме, фигуристка исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

- Даже по такому маленькому кусочку ясно, что это будет бомба, - пишут поклонники в комментариях.

В фан-группе Алины сообщили, что чемпионка уже откатала новую показательную программу в одном из шоу в Японии «Fantasy On Ice 2019» в городе Кобе.

Напомним, из-за выбранной песни разгорелся скандал между поклонниками Евгении Медведевой и хореографом команды Этери Тутберидзе (продолжение).

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- В Инстаграм появилось видео того, что происходило после толчков за кулисами ледового шоу Fantasy Ice, на котором выступали фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

- Сбылась еще одна мечта чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой.

Чемпионка мира Алина Загитова репетирует новую показательную программу .

ИСТОЧНИК KP.RU

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