Чемпионка мира Алина Загитова покажет новую программу на шоу в Японии

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-08T12:01:43+03:00

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Чемпионка мира Алина Загитова опубликовала видео репетиции нового показательного номера под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad guy».

На видео, опубликованном в инстаграме, фигуристка исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

- Даже по такому маленькому кусочку ясно, что это будет бомба, - пишут поклонники в комментариях.

В фан-группе Алины сообщили, что чемпионка уже откатала новую показательную программу в одном из шоу в Японии «Fantasy On Ice 2019» в городе Кобе.

Напомним, из-за выбранной песни разгорелся скандал между поклонниками Евгении Медведевой и хореографом команды Этери Тутберидзе (продолжение).

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Чемпионка мира Алина Загитова репетирует новую показательную программу .

ИСТОЧНИК KP.RU