Работы на мосту через речку Подборенку в Ижевске планируют возобновить в августе

СЕГОДНЯ 06:32 2019-06-11T06:32:23+03:00

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Работы на мосту через речку Подборенку (в районе школы № 5) в Ижевске планируют возобновить в августе. Об этом сообщили «Комсомолке» в Управлении строительства администрации города.

– По информации Заказчика, расторжение контракта ожидается до 14 июня 2019 г., после чего будет начата подготовка к проведению новых торгов. В соответствии с требования ФЗ 44-ФЗ продолжительность мероприятий по подготовке и проведению торгов по выбору нового подрядчика составляет 2 месяца, - отметили в администрации.

Завершить работы планируют в октябре 2019 года. На эти цели работ заложено 1,2 млн рублей.

Напомним, что ремонтировать мост начали еще в прошлом году, а закончить работы должны были 31 декабре, но ремонт был приостановлен.

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ИСТОЧНИК KP.RU