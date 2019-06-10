11 июня в Ижевске изменится время работы некоторых трамваев
В Ижевске 11 июня трамваи №№4, 8, 11 изменят режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- №4 – с 13:37 до 17:26,
- №8 с 13:43 до 17:37,
- №11 с 13:58 до 17:16.
В первой половине дня время работы маршрутов не изменится. Также 12 июня в День России трамваи и троллейбусы будут ездить по расписанию воскресенья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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