11 июня в Ижевске изменится время работы некоторых трамваев

СЕГОДНЯ 08:48 2019-06-10T08:48:44+03:00

Это связано с коротким рабочим днем

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В Ижевске 11 июня трамваи №№4, 8, 11 изменят режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- №4 – с 13:37 до 17:26,

- №8 с 13:43 до 17:37,

- №11 с 13:58 до 17:16.

В первой половине дня время работы маршрутов не изменится. Также 12 июня в День России трамваи и троллейбусы будут ездить по расписанию воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU