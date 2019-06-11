Какие дороги закроют в Ижевске 11 и 12 июня?

СЕГОДНЯ 07:00 2019-06-11T07:00:48+03:00

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В столице Удмуртии в связи проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города, 11 и 12 июня будет ограничено движение транспорта по ряду улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так, в связи с проведением Большого хорового собора у Свято-Михайловского собора с 19:00 до 22:00 11 июня закроют движение по ул. Бородина (от К. Маркса до Свободы) и ул. В. Сивкова (от Бородина до Красногеройской)

В главный день праздника, 12 июня, улицы перекроют по следующему расписанию:

- с 8:00 до 23:00 по Милиционной (от Бородина до пер. Широкий);

- с 9:00 до 16:00 по Лихвинцева (от Пушкинской до Удмуртской) и Наговицына (от Пушкинской до Коммунаров);

- с 8:00 до 23:00 по набережной (от Милиционной до Эспланады);

- с 8:00 до 15:00 по Южной набережной (от Милиционной до Телегина);

- с 21:00 до 23:00 по М. Горького (от Советской до Кирова).

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ИСТОЧНИК KP.RU