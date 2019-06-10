2019-06-10T07:11:30+03:00
Общество

Стало известно название отеля в здании бывшего Ижевского индустриального техникума

Фотографию вывески опубликовали в сети
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram/com/slavika_Фото: instagram/com/slavika_
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Вывеска с новым названием отеля появилась на здании бывшего Ижевского индустриального техникума. Фото опубликовали в «Инстаграм».

На снимке видна вывеска с названием Hotel PANORAMA*.

Напомним, здание бывшего техникума перешло в частные руки в феврале 2017 года. Армен Оганезов купил его на торгах за 41 764 800 рублей. Однако в начале 2019 года здание сменило хозяина.

*Отель Панорама

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ИСТОЧНИК KP.RU

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