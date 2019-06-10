Стало известно название отеля в здании бывшего Ижевского индустриального техникума

СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-10T07:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Вывеска с новым названием отеля появилась на здании бывшего Ижевского индустриального техникума. Фото опубликовали в «Инстаграм».

На снимке видна вывеска с названием Hotel PANORAMA*.

Напомним, здание бывшего техникума перешло в частные руки в феврале 2017 года. Армен Оганезов купил его на торгах за 41 764 800 рублей. Однако в начале 2019 года здание сменило хозяина.

*Отель Панорама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Когда откроется гостиница в здании бывшего Индустриального техникума Ижевска, выяснила «Комсомолка».

- Кажется, что несколько строек на набережной Ижевска скоро впишутся в интерьер. Но нет. Рассказываем, когда откроются заведения и что будет со зданием бывшего индустриального техникума.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- "Мужчина выпал из лодки, на воде видны пятна крови": один день из жизни спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU