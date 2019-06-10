Стало известно название отеля в здании бывшего Ижевского индустриального техникума
Вывеска с новым названием отеля появилась на здании бывшего Ижевского индустриального техникума. Фото опубликовали в «Инстаграм».
На снимке видна вывеска с названием Hotel PANORAMA*.
Напомним, здание бывшего техникума перешло в частные руки в феврале 2017 года. Армен Оганезов купил его на торгах за 41 764 800 рублей. Однако в начале 2019 года здание сменило хозяина.
*Отель Панорама
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ИСТОЧНИК KP.RU
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