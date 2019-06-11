2019-06-11T07:42:23+03:00
Общество

В Алтайском крае снимут кино про ижевского конструктора Михаила Калашникова

Съемки пройдут в селе Курья и в Ижевске
Мария Хафизова
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Фото: rostec.ruФото: rostec.ru
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В год столетия оружейника Михаила Калашникова в Алтайском крае снимут документальный фильм. Об этом сообщает ГТРК «Алтай».

У ленты есть рабочее название - «Одной дорогой со страной». Съемки пройдут как на родине Калашникова в селе Курья, так и на оборонных предприятиях в Ижевске.

- Поговорим во-первых, конечно, с родственниками. Которые живут в Ижевске, которые живут у нас в Курье. Также поговорим с оружейниками, которые работают на заводе. Очень тяжело всегда делать фильм о человеке, которого нет в живых. Приходится записывать воспоминания тех людей, которые хорошо его знали. Будем снимать простых работяг, к которым Калашников подходил, общался. Он не был никогда звездой. Он был простой, нормальный, деревенский парень. Есть у нас удивительная кинохроника, где он говорит, что каждый приезд на Алтай ищет ковыль. Его воспоминания детства были связаны с тем, как ковыль колышется в полях. Он говорил, что у него от этой красоты даже сердце замирало, - рассказал режиссер фильма Владимир Кузнецов.

По его словам, фильм будет длиться 30 минут. На создание картины алтайское отделение союза кинематографистов получило президентский грант - около 1,5 млн рублей.

- Мы хотим рассказать в этом фильме об истоках его таланта. Михаил Тимофеевич известен изобретением автомата, но, как он сам говорил, что если бы не война, то он бы лучше изобретал сельхозтехнику. И может быть, он бы изобрёл что-то сверх-уникальное в этой отрасли. Основная задача этого фильма – дать молодёжи «с кого делать жизнь», как когда-то говорил Маяковский. Наша молодёжь, к сожалению, делает жизнь с зарубежных героев. Кино у нас в основном идёт с их героями, а наших героев, с которых молодёжь могла бы брать пример практически нет. Мы хотим показать этот фильм как образец. Вот, простой деревенский мальчишка смог достичь таких высот, - подытожил Кузнецов.

Съемки фильма начнутся в июле. Премьера запланирована на ноябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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