Добровольцы «ОСВОД» в Удмуртии спасли выпавшего из лодки рыбака
В Удмуртии 9 июня, в воскресенье, добровольцы Сарапульского отделения «ОСВОД» спасли выпавшего из лодки рыбака. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».
- 9 июня в 16:20 наблюдатель общественного поста «Портовый» увидел, как рыбак выпал из лодки в районе острова Песчаный. Также по рации сообщили, что при падении с рыбака слетел спасательный жилет и на воде видны пятна крови, - сообщает пресс-служба.
Группа немедленно выехала на место. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали врачам – у мужчины были раны на голове, руке и спине.
Также выяснилось, что мужчина был не один – на острове была его семья. Добровольцы доставили их на берег.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что-то особенно-манящее есть для лосей в Ижевске. Жители вновь заметили животного на улицах города. Не верите? Смотрите сами.
- В каких домах Ижевска сегодня отключат холодную воду?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»