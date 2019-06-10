Добровольцы «ОСВОД» в Удмуртии спасли выпавшего из лодки рыбака

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-10T06:57:02+03:00

При падении с него слетел спасательный жилет

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В Удмуртии 9 июня, в воскресенье, добровольцы Сарапульского отделения «ОСВОД» спасли выпавшего из лодки рыбака. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

- 9 июня в 16:20 наблюдатель общественного поста «Портовый» увидел, как рыбак выпал из лодки в районе острова Песчаный. Также по рации сообщили, что при падении с рыбака слетел спасательный жилет и на воде видны пятна крови, - сообщает пресс-служба.

Группа немедленно выехала на место. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали врачам – у мужчины были раны на голове, руке и спине.

Также выяснилось, что мужчина был не один – на острове была его семья. Добровольцы доставили их на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU