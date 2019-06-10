2019-06-10T06:57:02+03:00
Общество

Добровольцы «ОСВОД» в Удмуртии спасли выпавшего из лодки рыбака

При падении с него слетел спасательный жилет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».
Изменить размер текста:

В Удмуртии 9 июня, в воскресенье, добровольцы Сарапульского отделения «ОСВОД» спасли выпавшего из лодки рыбака. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

- 9 июня в 16:20 наблюдатель общественного поста «Портовый» увидел, как рыбак выпал из лодки в районе острова Песчаный. Также по рации сообщили, что при падении с рыбака слетел спасательный жилет и на воде видны пятна крови, - сообщает пресс-служба.

Группа немедленно выехала на место. Спасатели доставили пострадавшего на берег и передали врачам – у мужчины были раны на голове, руке и спине.

Также выяснилось, что мужчина был не один – на острове была его семья. Добровольцы доставили их на берег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Что-то особенно-манящее есть для лосей в Ижевске. Жители вновь заметили животного на улицах города. Не верите? Смотрите сами.

- В каких домах Ижевска сегодня отключат холодную воду?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под предлогом выплаты компенсации у ижевчанки было похищено 780 тысяч рублей
В Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра
Почти 1 млрд рублей потратят на строительство в Ижевске корпуса туберкулезной больницы
Жители Удмуртии смогут задать вопрос президенту Владимиру Путину
«Становится жарко»: В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной
Велосипедист из Удмуртии стал чемпионом России по велоспорту
Заяц стал виновником ДТП на трассе Удмуртии
Мужчина из Удмуртии пытался спасти жену, которая ударила его ножом
Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России
Какие дома в Ижевске останутся без горячей воды 10 июня?
В Ижевске разыскивают пенсионерку
11 июня в Ижевске изменится время работы некоторых трамваев
Лже-газовика задержали в Удмуртии за кражи
Стало известно название отеля в здании бывшего Ижевского индустриального техникума
По улицам Ижевска бегает лось
Участники известных телепроектов выступят на Дне города в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева пошутила о новом варианте показательного номера
Какие они: образцовые детские сады Ижевска?
Несколько домов в Ижевске останутся без холодной воды
На Ижевском оружейном заводе планируют создать высокотехнологичный проект
Олимпийский день пройдет в Ижевске
Проезд по Камскому мосту в Удмуртии опять подорожает