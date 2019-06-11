2019-06-11T13:30:05+03:00
Общество

Чемпионат для карапузов состоится в Ижевске

Продолжается регистрация участников
Анастасия Волкова
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29 июня в Дворце детского (юношеского) творчества состоится третий забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Маленькие чемпионы в возрасте от 7 месяцев до 2 лет поборются за звание самого быстрого спортсмена.

Заявки на участие можно подать до 14 июня. На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега и присвоена возрастная категория.

Вам останется лишь дождаться времени старта и подготовить костюмы! Лучшие будут отмечены жюри.

Встретимся на забеге! Положение 3 сезона проекта «Карапузы, на старт!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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