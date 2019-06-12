На Ижевском пруду утонул 16-летний школьник
В Ижевске обнаружили тело утонувшего 16-летнего школьника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- В ходе предварительной проверки установлено, что подросток со своими сверстниками гуляли по акватории Ижевского пруда. Трое из компании прыгнули в воду, в итоге один утонул, - сообщает ведомство.
На данный момент следственным отделом СУ СК России по Удмуртии проводится процессуальная проверка с целью установления обстоятельств гибели подростка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причины смерти.
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ВАЖНО!
Управление МВД России по г. Ижевску обращается к гражданам: не оставайтесь равнодушными, увидев детей, купающихся без взрослых, постарайтесь разыскать их родителей или сообщите сотрудникам пляжа, представителям правоохранительных органов! Большинство несчастных случаев на водоемах с участием детей происходит вследствие купания без присмотра взрослых.
Управление МВД России по г. Ижевску также настоятельно рекомендует взрослым тщательно следить за детьми на водоемах и в других потенциально опасных местах. Проявите ответственность перед собственными детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU
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