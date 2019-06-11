2019-06-11T10:07:36+03:00
Происшествия

7-летний ребенок утонул в Удмуртии

В полицию сообщили о том, что ребенок пропал
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии в реке нашли тело 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республики.

- 10 июня вечером в полицию поступило сообщение о пропаже 7-летнего малыша, жителя поселка Кез. В ходе поисковых мероприятий в реке Лып было обнаружено тело ребенка, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетнего явилось утопление в воде. По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого было осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, а также допрашиваются свидетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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