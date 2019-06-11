7-летний ребенок утонул в Удмуртии
В Удмуртии в реке нашли тело 7-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республики.
- 10 июня вечером в полицию поступило сообщение о пропаже 7-летнего малыша, жителя поселка Кез. В ходе поисковых мероприятий в реке Лып было обнаружено тело ребенка, - сообщает ведомство.
По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетнего явилось утопление в воде. По данному факту возбудили уголовное дело, в рамках которого было осмотрено место происшествия, назначены экспертизы, а также допрашиваются свидетели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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