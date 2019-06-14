При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад
При ремонте улицы Ленина в Воткинске (Удмуртия) нашли надпись, которую сделали 45 лет назад. Когда убрали слой асфальта, увидели числа: 1974.
- Сейчас надпись осталась только на фотографии - на участке уже уложен выравнивающий слой асфальта. Также дорожники выполняют на объекте ремонт тротуара и установку бортовых камней, - сообщается в группе «Дороги Удмуртской Республики».
Жители, в свою очередь, высказали логичное предположение, что дорогу не ремонтировали почти полвека.
- Предлагаю сейчас выложить 1874. Надо всего-то кирпич. Пусть прозреют наши потомки, - высказал идею житель Евгений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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