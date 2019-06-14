2019-06-14T06:51:53+03:00
Общество

При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад

Жители предполагают, что асфальт там не прокладывали почти полвека
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/bkadudmurtiyaФото: vk.com/bkadudmurtiya
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При ремонте улицы Ленина в Воткинске (Удмуртия) нашли надпись, которую сделали 45 лет назад. Когда убрали слой асфальта, увидели числа: 1974.

- Сейчас надпись осталась только на фотографии - на участке уже уложен выравнивающий слой асфальта. Также дорожники выполняют на объекте ремонт тротуара и установку бортовых камней, - сообщается в группе «Дороги Удмуртской Республики».

Жители, в свою очередь, высказали логичное предположение, что дорогу не ремонтировали почти полвека.

- Предлагаю сейчас выложить 1874. Надо всего-то кирпич. Пусть прозреют наши потомки, - высказал идею житель Евгений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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