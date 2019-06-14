В Удмуртии и Москве появятся проездные с Михаилом Калашниковым

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-14T06:20:16+03:00

В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения великого конструктора

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Осенью 2019 года в Удмуртии и Москве появятся проездные с изображением Михаила Тимофеевича Калашникова. Как сообщил первый вице-премьер правительства республики Александр Свинин, эти мероприятия пройдут в рамках празднования 100-летия со дня рождения конструктора.

- Мы договорились с правительством Москвы, что появится специальный брендированный билет в обществом транспорте столицы на тему столетия. Это будет проездной на метро, автобусы и карта «Тройка», - сообщил Александр Свинин.

В Москве билеты появятся в сентябре, ко Дню оружейника, который отмечается 19 числа. В Удмуртии их введут к 10 ноября – в день рождения Михаила Тимофеевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU