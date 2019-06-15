ГИБДД о смертельном ДТП в Удмуртии: Ошибка при обгоне оборвала жизни трех человек
В ГИБДД по Удмуртии прокомментировали смертельное ДТП, которое произошло 14 июня в Дебесском районе. Там автомобиль «Тойота Королла» врезался в фуру «Вольво».
- Водитель автомобиля «Тойота», 34-летняя женщина, при выполнении обгона не справилась с управлением, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. И столкнулась с автомобилем «Вольво» под управлением 43-летнего мужчины, - сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
В результате аварии водитель легковушки и ее пассажиры – 10-летний ребенок и 30-летняя женщина получили смертельные травмы.
Фото: ГИБДД по УР
ИСТОЧНИК KP.RU
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