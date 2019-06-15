2019-06-15T09:17:35+03:00
Происшествия

ГИБДД о смертельном ДТП в Удмуртии: Ошибка при обгоне оборвала жизни трех человек

В Дебесском районе столкнулась легковушка и фура
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ГИБДД по УРФото: ГИБДД по УР
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В ГИБДД по Удмуртии прокомментировали смертельное ДТП, которое произошло 14 июня в Дебесском районе. Там автомобиль «Тойота Королла» врезался в фуру «Вольво».

- Водитель автомобиля «Тойота», 34-летняя женщина, при выполнении обгона не справилась с управлением, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. И столкнулась с автомобилем «Вольво» под управлением 43-летнего мужчины, - сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

В результате аварии водитель легковушки и ее пассажиры – 10-летний ребенок и 30-летняя женщина получили смертельные травмы.

Фото: ГИБДД по УР

Фото: ГИБДД по УР

ИСТОЧНИК KP.RU

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