ГИБДД о смертельном ДТП в Удмуртии: Ошибка при обгоне оборвала жизни трех человек

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-15T09:17:35+03:00

В Дебесском районе столкнулась легковушка и фура

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В ГИБДД по Удмуртии прокомментировали смертельное ДТП, которое произошло 14 июня в Дебесском районе. Там автомобиль «Тойота Королла» врезался в фуру «Вольво».

- Водитель автомобиля «Тойота», 34-летняя женщина, при выполнении обгона не справилась с управлением, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. И столкнулась с автомобилем «Вольво» под управлением 43-летнего мужчины, - сообщил начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

В результате аварии водитель легковушки и ее пассажиры – 10-летний ребенок и 30-летняя женщина получили смертельные травмы.

Фото: ГИБДД по УР

ИСТОЧНИК KP.RU