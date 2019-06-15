2019-06-15T09:18:27+03:00
Происшествия

Очевидцы: Смертельное ДТП произошло в Дебесском районе Удмуртии

По предварительным данным, погибли три человека
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ильдар ГалиевФото: Ильдар Галиев
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В пятницу, 14 июня, произошло смертельное ДТП на дороге между селом Дебесы и поселком Игра в Удмуртии. По словам очевидцев, столкнулся легковой автомобиль «Тойота» и фура. Судя по фотографиям, от иномарки осталось только покореженное железо. Предварительные данные таковы, что в «Тойоте» было три человека: две женщины и ребенок. Все они скончались.

Фото: Архив

Фото: Архив

- В аварии погибли мама и сын, еще одна женщина, которая была с ними... Мои соболезнования семье, очень хорошо их знаю. Она работала учителем по математике в школе. Сын закончил 4 класс. Это просто ужас... Осталась дочь, закончила 11 классов. А фуры у нас летают это факт, они просто летят, - написала в социальной сети жительница села Дебесы.

Фото: Архив

Фото: Архив

Обновление: В ГИБДД по Удмуртии прокомментировали ДТП

Редакция «Комсомольской Правды» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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