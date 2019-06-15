2019-06-15T10:26:39+03:00
Авто

На двух выездах из Ижевска скопились пробки

Еще тяжелая ситуация с движением около Селычки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В субботу, 15 июня, на двух выездах из Ижевска скопились заторы. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», тяжелая ситуация складывается на улице Азина (от Нагорной до Московской, по направлению из города) и по Сарапульскому тракту (от Магистральной до Нового Чультема, по направлению из города).

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Кроме того, весьма сложно проехать по Якшур-Бодьинскому тракту, от Селычки до Якшур-Бодьи, там движение не превышает 10 км/ч. Автомобилисты сообщают, что там произошло несколько ДТП.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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