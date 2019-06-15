Было/стало: В Удмуртии на 30% выполнили работы по ремонту дорог

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-15T11:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии уже на 30% завершили работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте», работы ведутся одновременно на 40 участках регионального и местного значения.

- В Ижевске начались работы по установке 2 светофорных объектов - всего в рамках проекта их будет установлено 4, - написал Александр Бречалов.

Вместе с этим, дорожники выполнили 20 объектов и сейчас идет процесс приемки. Уже завершили три улицы в Сарапуле, две дороги в Глазове, четыре улицы в Воткинске.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Прежде чем выезжать сегодня за город, посмотрите на пробки. Уже складывается тяжелая ситуация на выездах из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU