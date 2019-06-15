2019-06-15T11:30:46+03:00
Общество

Было/стало: В Удмуртии на 30% выполнили работы по ремонту дорог

Работают одновременно на 40 участках
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/a.brechalovФото: vk.com/a.brechalov
Изменить размер текста:

В Удмуртии уже на 30% завершили работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте», работы ведутся одновременно на 40 участках регионального и местного значения.

- В Ижевске начались работы по установке 2 светофорных объектов - всего в рамках проекта их будет установлено 4, - написал Александр Бречалов.

Вместе с этим, дорожники выполнили 20 объектов и сейчас идет процесс приемки. Уже завершили три улицы в Сарапуле, две дороги в Глазове, четыре улицы в Воткинске.

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

Фото: vk.com/a.brechalov

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Прежде чем выезжать сегодня за город, посмотрите на пробки. Уже складывается тяжелая ситуация на выездах из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске начали рисовать граффити в память о Децле
На двух выездах из Ижевска скопились пробки
ГИБДД о смертельном ДТП в Удмуртии: Ошибка при обгоне оборвала жизни трех человек
Очевидцы: Смертельное ДТП произошло в Дебесском районе Удмуртии
В Ижевске запустят дополнительные автобусы до кладбищ
В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии
В двух школах Ижевска началась реконструкция стадионов
Автор проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска приняла участие в вечеринке журнала Esquire
Центр развития культуры и туризма Ижевска начнет работать в июле
В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее
Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность
Дети из Удмуртии могут получить призы за рассказ о банке
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Жителей Казани задержали по подозрению в избиение ижевчанина
«Всероссийский олимпийский день» пройдет в Ижевске 16 июня
Как будут ходить трамваи №№1, 7, 10 в связи с ограничением движения на улице Кирова в Ижевске?
Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика
«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки подачи заявок на участие в забеге «Карапузы, на старт!»
Пьяная ижевчанка прогуливалась с 4-летнем ребенком
Три объекта в Ижевске получили новую подсветку
Молодого человека из Удмуртии обвиняют сразу в нескольких преступлениях
Пешеходная улица может появиться в Ижевске
«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»
«Если ты не едешь в Париж, то Париж едет к тебе»: В Удмуртии появилась своя Эйфелева башня
При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад
В Удмуртии и Москве появятся проездные с Михаилом Калашниковым
В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель