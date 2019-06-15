Было/стало: В Удмуртии на 30% выполнили работы по ремонту дорог
В Удмуртии уже на 30% завершили работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте», работы ведутся одновременно на 40 участках регионального и местного значения.
- В Ижевске начались работы по установке 2 светофорных объектов - всего в рамках проекта их будет установлено 4, - написал Александр Бречалов.
Вместе с этим, дорожники выполнили 20 объектов и сейчас идет процесс приемки. Уже завершили три улицы в Сарапуле, две дороги в Глазове, четыре улицы в Воткинске.
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
Фото: vk.com/a.brechalov
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ИСТОЧНИК KP.RU
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