Уроженца Удмуртии лишили Олимпийской медали из-за допинга

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-15T16:18:17+03:00

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Каноиста из Глазова (Удмуртия) Евгения Шуклина лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Его награда переходит российскому спортсмену Ивану Штылю.

Как сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета, в результате перепроверки допинг-проба Шуклина дала положительный результат на содержание запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона. Это анаболик, который способствует увеличению силы и росту мышечной массы.

33-летний Евгений Шуклин родился в Глазове. Жил и тренировался в Литве. В 2016 году завершил спортивную карьеру. Многократный чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU