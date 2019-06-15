Уроженца Удмуртии лишили Олимпийской медали из-за допинга
Каноиста из Глазова (Удмуртия) Евгения Шуклина лишили серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Его награда переходит российскому спортсмену Ивану Штылю.
Как сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на сайт Международного олимпийского комитета, в результате перепроверки допинг-проба Шуклина дала положительный результат на содержание запрещенного препарата дегидрохлорметилтестостерона. Это анаболик, который способствует увеличению силы и росту мышечной массы.
33-летний Евгений Шуклин родился в Глазове. Жил и тренировался в Литве. В 2016 году завершил спортивную карьеру. Многократный чемпион и призёр чемпионатов мира и Европы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске разыскивают подозреваемых в двойном убийстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»