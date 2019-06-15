2019-06-15T17:10:57+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии отправили в колонию после нападения на женщин

И он принудительно будет лечиться
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Сарапульский суд Удмуртии вынес приговор местному жителю за совершение насильственных действий сексуального характера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он нападал на женщин, которые шли одни по улице в темноте.

- Действуя агрессивно, применяя насилие и угрозы, сбив женщин с ног, совершал насильственные действия сексуального характера. Жертвами преступника в один день стали три женщины, - сообщает пресс-служба.

Кроме того, он уже ранее был судим за аналогичное преступление. Просидев долгий срок, мужчина освободился в 2018 году.

- С учётом заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, суд наряду с наказанием в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - уточнили в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске разыскивают подозреваемых в двойном убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24