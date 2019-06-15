Жителя Удмуртии отправили в колонию после нападения на женщин
Сарапульский суд Удмуртии вынес приговор местному жителю за совершение насильственных действий сексуального характера. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он нападал на женщин, которые шли одни по улице в темноте.
- Действуя агрессивно, применяя насилие и угрозы, сбив женщин с ног, совершал насильственные действия сексуального характера. Жертвами преступника в один день стали три женщины, - сообщает пресс-служба.
Кроме того, он уже ранее был судим за аналогичное преступление. Просидев долгий срок, мужчина освободился в 2018 году.
- С учётом заключения судебно-психолого-психиатрической экспертизы, суд наряду с наказанием в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, - уточнили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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