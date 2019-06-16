2019-06-16T17:44:47+03:00
Происшествия

Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве

Преступление было совершено 14 июня
Наталья Сорокина
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Фото: udm.sledcom.ruФото: udm.sledcom.ru
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Правоохранительные органы Удмуртии разыскивают третьего подозреваемого в убийстве двух человек. Как сообщается на официальном сайте СУ СК России по Удмуртии, преступление было совершено 14 июня 2019 года в Октябрьском районе Ижевске.

Третий предполагаемый соучастник - Рогозин Игорь Андреевич, 12.12.1987 г.р., уроженец г.Можга.

Напомним, ранее были установлены двое подозреваемых в данном двойном убийстве, которые могут передвигаться на автомобиле «Тойота Камри», г/н С372СР/18.

ПРИМЕТЫ:

Баранов Георгий Александрович 07.06.1978, прож. г. Ижевск ул. Красноармейская 76-159.

Мартыненко Максим Валерьевич, 16.03.1975, рег. г. Ижевск, ул. Школьная, 46-50.

Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемых лицах, сообщите её по следующим телефонам:

Дежурная часть МВД по Удмуртской Республике тел. (3412) 419-123

с мобильных 102 (звонок бесплатный).

Отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску тел. (3412) 415-620.

Дежурный Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: (3412) 500-648, 500-168.

ИСТОЧНИК KP.RU

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