Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве
Правоохранительные органы Удмуртии разыскивают третьего подозреваемого в убийстве двух человек. Как сообщается на официальном сайте СУ СК России по Удмуртии, преступление было совершено 14 июня 2019 года в Октябрьском районе Ижевске.
Третий предполагаемый соучастник - Рогозин Игорь Андреевич, 12.12.1987 г.р., уроженец г.Можга.
Напомним, ранее были установлены двое подозреваемых в данном двойном убийстве, которые могут передвигаться на автомобиле «Тойота Камри», г/н С372СР/18.
ПРИМЕТЫ:
Баранов Георгий Александрович 07.06.1978, прож. г. Ижевск ул. Красноармейская 76-159.
Мартыненко Максим Валерьевич, 16.03.1975, рег. г. Ижевск, ул. Школьная, 46-50.
Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемых лицах, сообщите её по следующим телефонам:
Дежурная часть МВД по Удмуртской Республике тел. (3412) 419-123
с мобильных 102 (звонок бесплатный).
Отдел полиции №2 УМВД России по г. Ижевску тел. (3412) 415-620.
Дежурный Следственного управления СК России по Удмуртской Республике: (3412) 500-648, 500-168.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»