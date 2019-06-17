Одного из подозреваемых в убийстве жителей Ижевска задержали
В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства двух местных жителей. В выходные сотрудниками полиции задержан один из них – 44-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 14 июня в квартире по адресу улица Холмогорова были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. Также из квартиры похищены драгоценности на сумму более шести млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей, - сообщает ведомство.
На месте происшествия проведены следственно-оперативные мероприятия, благодаря которым удалось установить личности подозреваемых. Все трое – жители Удмуртии. Двое еще находятся в розыске.
На данный момент следователем готовятся материалы для предъявления обвинения и ходатайство о заключении его под стражу.
Напомним, в Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в убийстве двух человек. Просьба максимально распространить информацию.
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Один из преступников еще находится в розыске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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