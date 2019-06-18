В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова
В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В первую очередь здесь запланирована очистка водоема, для сбора мусора установлена мульда на 30 кубометров. Затем начнутся благоустроительные работы.
– Просьба к жителям микрорайона – с пониманием отнестись к временным неудобствам. Благоустройство территории подрядчик должен завершить до 30 августа, - говорится в сообщении.
Напомним, что работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта в Ижевске в этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: Центральная площадь, сквер оружейника Драгунова, сквер «Птичий», сквер «Рябиновый», сквер им. М.Т. Калашникова. Также планируется разработать проектно-сметную документацию на территорию у ТРК «Столица» и лесополосу на улице Бабушкина. Работы на этих территориях начнут в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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