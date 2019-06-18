2019-06-18T06:10:09+03:00
Общество

В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
Изменить размер текста:

В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь здесь запланирована очистка водоема, для сбора мусора установлена мульда на 30 кубометров. Затем начнутся благоустроительные работы.

– Просьба к жителям микрорайона – с пониманием отнестись к временным неудобствам. Благоустройство территории подрядчик должен завершить до 30 августа, - говорится в сообщении.

Напомним, что работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта в Ижевске в этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: Центральная площадь, сквер оружейника Драгунова, сквер «Птичий», сквер «Рябиновый», сквер им. М.Т. Калашникова. Также планируется разработать проектно-сметную документацию на территорию у ТРК «Столица» и лесополосу на улице Бабушкина. Работы на этих территориях начнут в 2020 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нацпроект поможет обеспечить жильем молодые семьи Удмуртии
Активисты нашли дефекты на ремонтируемых участках в Удмуртии
Уголовное дело по факту жестокого убийства в Удмуртии направлено в суд
В Ижевске осудили директора фирмы за невыплату зарплаты сотрудникам
13 этап гидравлических испытаний начнется в Ижевске 20 июня
В Удмуртии разыскивают очевидцев смертельного ДТП
В театре кукол Удмуртии пройдут лекции профессора Марека Вашкеля
Бывшего полицейского в Ижевске осудили за подбрасывание наркотиков невиновным
Фестиваль йоги пройдет в пятый раз в Ижевске
Ижевчанин трижды выстрелил в своего знакомого
В Ижевске ликвидирован наркопритон
Местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой
Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе
Одного из подозреваемых в убийстве жителей Ижевска задержали
Ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска ушел из жизни на 105 году жизни
Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске
Туром на море из Ижевска!
Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?
Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске
Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»
У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты
Котенка, который застрял в трубе, спасли в Удмуртии
Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве
18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов