СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-18T06:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске начали благоустраивать сквер на улице Оружейника Драгунова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В первую очередь здесь запланирована очистка водоема, для сбора мусора установлена мульда на 30 кубометров. Затем начнутся благоустроительные работы.

– Просьба к жителям микрорайона – с пониманием отнестись к временным неудобствам. Благоустройство территории подрядчик должен завершить до 30 августа, - говорится в сообщении.

Напомним, что работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта в Ижевске в этом году планируется благоустроить пять общественных пространств: Центральная площадь, сквер оружейника Драгунова, сквер «Птичий», сквер «Рябиновый», сквер им. М.Т. Калашникова. Также планируется разработать проектно-сметную документацию на территорию у ТРК «Столица» и лесополосу на улице Бабушкина. Работы на этих территориях начнут в 2020 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU