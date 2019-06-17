Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-17T10:33:32+03:00

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Спортсмены из Удмуртии одержали победу на чемпионате России по спортивной ходьбе. Об этом сообщает портал sportur.ru.

На дистанции 50 км одержал победу Сергей Шарыпов с результатом 3:43.36, второе место занял представитель Москвы и бронзу забрал также представитель Москвы.

На дистанции 20 км среди мужчин победил Сергей Широбоков с результатом 1:19.27. Серебро завоевал представитель Республики Мордовии и бронза досталась также представителю Мордовии.

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ИСТОЧНИК KP.RU