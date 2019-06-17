Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе
Спортсмены из Удмуртии одержали победу на чемпионате России по спортивной ходьбе. Об этом сообщает портал sportur.ru.
На дистанции 50 км одержал победу Сергей Шарыпов с результатом 3:43.36, второе место занял представитель Москвы и бронзу забрал также представитель Москвы.
На дистанции 20 км среди мужчин победил Сергей Широбоков с результатом 1:19.27. Серебро завоевал представитель Республики Мордовии и бронза досталась также представителю Мордовии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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