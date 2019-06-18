2019-06-18T06:30:30+03:00
Происшествия

В Удмуртии разыскивают очевидцев смертельного ДТП

Оно произошло в Кизнерском районе
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: www.tvc.ruФото: www.tvc.ru
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В Удмуртии разыскивают очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 16 июня дороге Лубяны – Бажениха в Кизнерском районе.

По данным 1 отдела УГИБДД по Удмуртии, около 23:35 неустановленный водитель сбил пешехода – мужчину 1964 года рождения. От полученных травм мужчина скончался, а водитель скрылся с места аварии. Сейчас его ищет полиция.

Всех очевидцев аварии просят позвонить в дежурную часть УГИБДД по телефонам (3412) 415-700 и 415-701.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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