13 этап гидравлических испытаний начнется в Ижевске 20 июня

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-18T09:05:14+03:00

Ранее он был запланирован на 18 июня

Изменить размер текста: A A

В Ижевске с 20 июня стартует тринадцатый этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Отметим, что ранее этот этап должен был стартовать 18 июня, но по техническим причинам было решено сдвинуть сроки. Так, с 20 июня до 1 июля без горячей воды останутся жители следующих домов:

10 лет Октября, 32, 32а, 32в, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 60, 61;

Бабушкина, 156;

Холмогорова, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92.

ООО «УКС» напоминает, что во время испытаний теплоноситель подается в трубопроводы с повышенным давлением. Это необходимо для эффективного выявления дефектов и изношенных участков теплосетей при их подготовке к отопительному сезону. Диагностика позволяет своевременно определить и отремонтировать «слабые» места трубопроводов, минимизировав, таким образом, риски нештатных ситуаций в зимний период.

В процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино» (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU