13 этап гидравлических испытаний начнется в Ижевске 20 июня
В Ижевске с 20 июня стартует тринадцатый этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
Отметим, что ранее этот этап должен был стартовать 18 июня, но по техническим причинам было решено сдвинуть сроки. Так, с 20 июня до 1 июля без горячей воды останутся жители следующих домов:
10 лет Октября, 32, 32а, 32в, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 55б, 60, 61;
Бабушкина, 156;
Холмогорова, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90, 92.
ООО «УКС» напоминает, что во время испытаний теплоноситель подается в трубопроводы с повышенным давлением. Это необходимо для эффективного выявления дефектов и изношенных участков теплосетей при их подготовке к отопительному сезону. Диагностика позволяет своевременно определить и отремонтировать «слабые» места трубопроводов, минимизировав, таким образом, риски нештатных ситуаций в зимний период.
В процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Поэтому горожанам необходимо быть особенно внимательными, осторожными и избегать нахождения вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.
Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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