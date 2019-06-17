Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»
Уроженка Ижевска Анна Зененкова участвует в конкурсе «Мисс Останкино». Она - студентка мехмата МГУ.
-Принимала участие и занимала призовые места в олимпиадах по математике, окончила школу с золотой медалью, - говорится об Анне в Instagram.
Конкурс проводится впервые. 29 июня в концертном зале Останкино пройдет гала-концерт. В финал прошли 20 девушек 16-26 лет из разных городов России.
Проголосовать за Анну можно по ссылке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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