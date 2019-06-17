2019-06-17T07:12:38+03:00
Общество

Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»

Она училась в школе №56 в Ижевске
Анастасия Захарова
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Фото: Instagram конкурсаФото: Instagram конкурса
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Уроженка Ижевска Анна Зененкова участвует в конкурсе «Мисс Останкино». Она - студентка мехмата МГУ.

-Принимала участие и занимала призовые места в олимпиадах по математике, окончила школу с золотой медалью, - говорится об Анне в Instagram.

Конкурс проводится впервые. 29 июня в концертном зале Останкино пройдет гала-концерт. В финал прошли 20 девушек 16-26 лет из разных городов России.

Проголосовать за Анну можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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