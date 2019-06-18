В Ижевске осудили директора фирмы за невыплату зарплаты сотрудникам
В Ижевске осудили директора коммерческой организации (ООО «Крафтверк») за невыплату зарплаты своим сотрудникам.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, в период с декабря 2017 года по май 2018 года он не выплачивал 21 работнику зарплату. Сумма задолженности составила 580 000 рублей.
– В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество осужденного, допрошены потерпевшие работники, в офисе компании изъята финансовая документация, представляющая интерес для следствия, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, –рассказали в ведомстве.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком 10 месяцев.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»