В Ижевске осудили директора фирмы за невыплату зарплаты сотрудникам

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-18T09:06:36+03:00

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В Ижевске осудили директора коммерческой организации (ООО «Крафтверк») за невыплату зарплаты своим сотрудникам.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, в период с декабря 2017 года по май 2018 года он не выплачивал 21 работнику зарплату. Сумма задолженности составила 580 000 рублей.

– В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество осужденного, допрошены потерпевшие работники, в офисе компании изъята финансовая документация, представляющая интерес для следствия, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, –рассказали в ведомстве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком 10 месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU