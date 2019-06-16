18 июня в Ижевске отключать часть телеканалов

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-16T16:37:16+03:00

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18 июня в Ижевске временно остановится трансляция телерадиопрограмм, сообщается на официальном сайте города. Это связано с проведением технического обслуживания объектов сети цифрового наземного вещания филиал РТРС «Удмуртский РРТПЦ» и внеплановым отключением передающего оборудования.

С 9.00 до 12.00 будет отключено вещание телерадиопрограмм: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, Вести ФМ, Маяк и Радио России, Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ, Матч!Страна, Супер.

С 8.00 до 13.00 будет отключено вещание телепрограммы Рен-ТВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU