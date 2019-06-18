2019-06-18T16:23:19+03:00
Общество

Ровно 70 лет назад первый автомат Калашникова был принят на вооружение

Массовое производство началось на «ИЖМАШе»
Дарья ПОРСЕВА
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Опытный образец АК-47 1948 года Фото: Калашников МедиаОпытный образец АК-47 1948 года Фото: Калашников Медиа
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18 июня 70 лет назад первый автомат Калашникова приняли на вооружение. Об этом сообщает Калашников Медиа.

- Предыдущий автомат АК-46 не прошел испытания, и Михаил Калашников вместе с другими конструкторами получил шанс на еще одну попытку в назначенном на 1947 год очередном этапе испытаний, - сообщает Калашников Медиа.

На следующих испытаниях автомат, представленный Калашниковым на конкурс 1947 года, радикально отличался от предшественника. Уже летом 1948 года на Ижевском мотозаводе были выпущены первые серийные автоматы, направленные в части для войсковых испытаний.

И вот 18 июня 1949 года постановлением Совета Министров СССР 7,62 мм автомат Калашникова с деревянным прикладом АК и 7,62 мм автомат Калашникова с металлическим прикладом АКС были приняты на вооружение Советской армии и Военно-морского флота.

Массовое производство новых автоматов взял на себя ижевский завод № 74, который позже стал Ижевским машиностроительным заводом «ИЖМАШ».

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Первые автоматы Калашникова Эволюция АК.Интересуешься историей АК? Подпишись: https://vk.com/concernkalashnikov Автомат Калашникова был создан более семидесяти лет назад, но до сих пор его история вызывает ожесточённые дискуссии. Как он правильно называется - АК или АК-47? Кто на самом деле его разработал? Как Калашников, не имея конструкторского образования, сумел создать один из лучших образцов стрелкового оружия в истории?

ИСТОЧНИК KP.RU

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