Общественная палата Ижевска сформирует приоритетный список дорог для ремонта в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-18T16:56:59+03:00

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Общественная палата Ижевска определит перечень дорог, которые в первую очередь нужно будет отремонтировать в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На очередном заседании Палаты начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска Ольга Удалова представила список из 72 улиц, нуждающихся в ремонте.

Он был составлен на основе онлайн-голосования жителей, с учетом мнения представителей общественных организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия», также учитывалось мнение экспертов.

Чтобы отбор улиц был максимально объективным, при Общественной палате города была создана рабочая группа с участием представителей администрации Ижевска и общественных организаций.

- Наша позиция такова: в первую очередь в список на ремонт должны попасть улицы, на которых располагаются социальные объекты — детские сады, школы, больницы. Кроме того, приоритетными мы считаем участки дорог, по которым курсирует общественный транспорт. Общественная палата города впервые участвует в этом процессе. Важно максимально объективно подойти к этому выбору, — отметила председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

Рекомендованный список участков будет отправлен в Миндортранс Удмуртии к 20 июня. При увеличении финансирования перечень дорог будет увеличен.

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ИСТОЧНИК KP.RU