Жительница Ижевска пострадала в ДТП на остановке в Сочи, ее сын погиб

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-20T06:06:51+03:00

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В среду, 19 июня, произошло жуткое ДТП по дороге из Сочи в сторону поселка Лазаревское. Там автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. Пострадала жительница Ижевска, ее 10-летний сын погиб.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, 35-летний водитель «Мицубиси» ехал в сторону Туапсе. На территории поселка Лазаревского врезался в «Ниву». Из-за удара отечественный автомобиль вынесло на остановку общественного транспорта.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы в медицинские учреждения, где один из детей спустя непродолжительное время скончался. Женщина и 7-летний мальчик в настоящее время находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе.

По данным издания «Кубанские новости», среди пострадавших есть жители Ижевска: 35-летняя женщина и 10-летний мальчик. Они приехали в Сочи на отдых. Ребенок некоторое время был в коме, врачи пытались спасти его, но мальчик скончался. Женщина получила множество ссадин.

Фото: kubnews.ru

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

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ИСТОЧНИК KP.RU